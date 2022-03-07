Символіка на техніці російських окупантів родом з гітлерівських концтаборів: фотофакт

"Асвабадтєлі ат фашизма" використовують у своїй символіці нацистські позначки. Про це офіційно заявили у Службі безпеки України.

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

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Що відомо про "Станцію Z"

На цій "Станції Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів.

У 1943 році там прибудували газову камеру. Також там був пристрій для вистрілів в шию.

Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.

Ця будівля була підірвана поліцією Східної Німеччини у 1952 – 1953 роках. Лише під час будівництва національного меморіалу 1961 року архітекторам вдалося віднайти її залишки.

На стіні перед цим будинком можна побачити ​​коментар колишнього в'язня:

Я знаю ще одне: що Європа майбутнього не існує без пам'яті всіх тих, незалежно від їхньої національності, які були вбиті на той час з повною зневагою та ненавистю, закатовані, поранені, отруєні газом…

– Анджей Щиперський.

Шкода, що людство забуває та повторює помилки минулого. Єдине, чим відрізняється сучасна Росія від нацистської Німеччини, тим що не зачиняє людей в газових камерах (принаймні ми на це сподіваємось).

Фото "Станції Z"



"Станція Z" позначена номером 3 / фото sachsenhausen2012.blogspot.com

Будівля "Станції Z" / фото sachsenhausen2012.blogspot.com

Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!,

– наголосили в СБУ.

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