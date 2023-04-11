Новий автопарк на понад мільйон доларів: BihusInfo про покупки сім'ї нардепа Мамояна у 2022 році

Поки одні українці втрачають гроші через війну, розв'язану Росією, інші – казково багатіють. Якщо ж не багатіють, то витрачають чимало. Наприклад, рідні народного депутата Суто Мамояна.

Журналісти Bihus.Info провели розслідування. Вони виявили, що сім'я Суто Мамояна, члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, лиш за 2022 рік придбала 13 автомобілів. Їхня загальна вартість – 1,3 мільйона доларів США. Крім того, мешкає народний обранець у розкішному маєтку, який турботливо оформили на батьків. Цікаво, що цю нерухомість не декларували.

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Що кажуть декларації про автопарк Мамояна

Розслідувачі звернули увагу на опубліковані, станом на 2020-й рік, декларації Суто Мамояна. Згідно з ними, народний обранець володів:

Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року

двома Toyota Land Cruiser 200 2017 – 2018 років.

Останні під час покупки, за словами Мамояна, буцімто коштували по 800 доларів за кожен. Так-так, вісімсот доларів, вам не привиділося. Правда, наразі цими транспортними засобами нардеп не володіє. Цікаво, що користується він лише тими машинами, які записані на рідних.

Так, останнім часом його бачили у Mercedes-Benz S500L 2020-го року. Цю машину придбали новенькою, а оформили на двоюрідного брата Мамояна – Темура Сутка. Наразі це авто оцінюють у 172 тисячі доларів.

Крім того, супроводжує депутата Toyota Land Cruiser 300. Цю машину придбали на початку вересня 2022 року. Її вартість – 90 тисяч доларів, а оформлений позашляховик на дядька Мамояна.

Цікаво, що журналісти фіксували цей транспортний засіб в урядовому кварталі. Це було у день пленарного засідання Верховної Ради, а поруч із ним була ідентична автівка, яка теж оцінюється у приблизно 90 тисяч доларів, і її також оформили на дядька Мамояна. Правда, через місяць, у жовтні.

Автопарк родичів Мамояна вражає: дивіться відео

Але це ще не все. На дядька народного обранця у червні 2022 року оформили новенький Lexus LX500d. Цей позашляховик оцінюють у щонайменше 133 тисячі доларів.

Крім того, ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю у близько 180 тисяч доларів Мамоян оформив на своїх родичів. Це відбувалося у вересні та жовтні 2022 року.

Журналісти-розслідувачі додали, що за 2022 рік батько, кузени та дядько народного обранця придбали чотири седани Toyota Camry. Один із них зі звичайним двигуном, тож обійшовся у 31 тисячу доларів. А от решта з гібридною установкою, тож за кожен виклали вже по 37 тисяч доларів. Загалом, якщо звернути увагу на ситуацію на ринку, вони коштують від 141 тисячі доларів.

Перед Новим роком автопарк родини Мамояна знову зріс. Його поповнив уже преміальний мікроавтобус Mercedes-Benz V300D. Вартість такої машини стартує з позначки у 118 тисяч.

Авто різні – водій той самий

Здавалося б, на цьому можна б було вже закінчувати, але ні. Журналісти зафіксували ще й Mercedes-Benz S400L. Цей автомобіль зареєстрували на жінку з прізвищем Мамоян у травні 2022 року. Виявили розслідувачі певну закономірність. Цей транспортний засіб з водієм неодноразово фіксували там, де перебував Мамоян. Коштує ця автівка від 136 тисяч доларів.

Зауважили журналісти, що на ту ж жінку оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску. Вона стала власницею, якщо так можна сказати, преміальної автівки у серпні 2022 року. Коштує такий розкішний седан від 260 тисяч доларів. У цій автівці також бачили чоловіка, який на вищезгаданому Mercedes-Benz S400L регулярно перебував там, де й Мамоян.

Також автопарк Мамояна поповнився у жовтні новеньким G63 AMG. Цю автівку, куплену восени 2022 року, оцінюють у щонайменше 225 тисяч доларів. Її оформили на ім'я Сінот Мамоян. А за кермом цього авто був той же водій, що на попередніх двох.