Сім'я намагається евакуюватись з Ірпеня: страшне фото

Російські загарбники намагаються оточити Київ і знищують міста довкола столиці. Евакуюватись намагаються цілими сім'ями.

У мережі опублікували фото, де жінка, двоє чоловіків та дітей хочуть вибратися з-під обстрілів у безпечне місце.

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Повідомляється, що це відбувається біля Ірпеня. Фото зроблено одразу після того, як прогримів вибух.

Обстріл евакуйованих в Ірпені

Як відомо, у неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів, однак ворог почав обстріл, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, прямо з мінометів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.



Ціла сім'я намагається виїхати з Ірпеня / Фото Київ оперативний

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