"Залишилися лише руїни": що відомо про багатодітну родину Воронових, яку вбила Росія у Радушному

У селищі Радушне Криворізького району Дніпропетровської області російська балістична ракета влучила у приватний будинок багатодітної родини Воронових. У момент атаки там перебували батьки, семеро їхніх дітей та півторарічний онук.

Про загиблу сім'ю пише "Свої. Кривий Ріг".

Що відомо про сім'ю Воронових?

За даними місцевих ЗМІ, 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена виховували десятьох дітей. У будинку під час удару були 17-річний Марк, 15-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 12-річний Захарій, 11-річний Азарій, 10-річна Федеріка та 6-річна Емілія. Також у будинку перебував їхній півторарічний онук Артем – син старшого сина родини, який нині служить у ЗСУ.

Рідні та сусіди згадують Воронових як дружну та турботливу сім'ю. Бабуся розповіла місцевим журналістам, що батьки багато сил вкладали у виховання дітей. За її словами, старший син Данило закінчив академію, має звання капітана та служить в артилерійських військах. Ще двоє старших дітей – Ауріка та Матвій – перебувають за кордоном. Марк, за словами бабусі, добре навчався у технікумі.

Сім'я Воронових, яка загинула внаслідок російського удару / Фото з телеграм-каналу "Свої. Кривий Ріг"

Старший син родини Матвій, дізнавшись про удар, намагався з'ясувати, чи вдалося комусь урятуватися.

Із родини Воронових хтось вижив? Я Матвій, їхній син,

– написав він у соцмережах.

Одна з мешканок Радушного відповіла, що від будинку залишилися лише руїни. Пізніше Матвій написав, що вже побачив кадри з місця трагедії та не може повірити у те, що сталося.



Син загиблої родини дізнався про страшну трагедію / Скриншот

Місцева мешканка Людмила розповіла, що напередодні трагедії бачила дітей, які гралися та сміялися, а після ракетного удару будинку разом із родиною не стало. Окремо місцеві журналісти повідомили, що з-під завалів вдалося врятувати собаку родини. За їхніми даними, він став єдиним, хто вижив в зруйнованому будинку.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це цинічний злочин проти звичайних людей.

Це російське зло можна зупинити тільки всім світом. Ніхто у світі не може бути залишений сам на сам проти такого терору,

– зазначив він.

Нагадаємо, Росія вночі 30 липня завдала масованого удару по Україні, зокрема по Криворізькому району. Ракета влучила у будинок багатодітної родини, який фактично перестав існувати. На місці працюють рятувальники та кінологи, які розбирають завали й шукають останки загиблих. Офіційно підтверджено загибель шести людей, серед них троє дітей. Ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Поранення також отримали 10 осіб. Через характер руйнувань частину жертв встановлюють за допомогою генетичної експертизи.