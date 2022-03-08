Сім'ям загиблих нацгвардійців, які захищали ЗАЕС, виділять по 2 мільйони гривень

В Енергодарі попрощалися зі загиблими нацгвардійцями, які захищали Запорізьку АЕС від нападу окупантів. Родини загиблих отримають компенсацію.

У понеділок, 7 березня, в Енергодарі попрощалися із загиблими героями Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим, які ціною свого життя боронили Запорізьку АЕС. Сотні людей вийшли на площу міста, щоб провести їх в останню путь.

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Під час прощання мешканцями міста було зібрано 114 тисяч гривень, які передадуть родичам загиблих.

Мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що профспілковий комітет НАЕК "Енергоатом" надав згоду виділити матеріальну підтримку в сумі 1 мільйон гривень кожній сім’ї загиблих.

Ще по 1 мільйону гривень буде перераховано сім'ям з міського бюджету, як тільки буде розблокована робота казначейства та Енергодарська міська рада отримає фактичну змогу реалізувати відповідні рішення.

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