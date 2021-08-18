Тепер це мій бій, – син легендарного героя Афганістану оголосив війну талібам
Джерело:Paris Match
Ахмад Масуд з провінції Панджшер в Афганістані оголосив талібам війну й наразі гуртує навколо себе людей. Він є сином легендарного міністра оборони країни, вбитого "Аль-Каїдою".
Звернення Масуда до земляків опублікували ЗМІ. Він закликав тих, хто готовий протистояти талібам, збиратися у провінції Панджшер.
Читайте також Розстріл талібами людей в Афганістані: є загиблі та поранені
Ми ніколи не здамося, – Ахмад Масуд
Це – єдина провінція у всій країні, яку талібам не вдалося взяти під контроль. Цікаво, що так само було й у 1990-х роках. До того Панджшер встояла перед радянськими військами.
Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося! Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, в Панджшері, підіймають зброю,
– наголосив Масуд.
Він закликав приєднуватися до опору – "по духу або через пряму підтримку". Водночас чоловік попросив підтримки в Європи, арабського світу, США та інших країн.
Що відомо про Масуда та його батька
Джерело: "Вікіпедія"
- Ахмаду Масуду-молодшому – 32 роки. Вищу політологічну та військову освіту він здобув у King's College – одному з найстаріших навчальних закладів Англії.
- Підтримує ідею децентралізації Афганістану за швейцарським зразком. Мовиться про федерацію різних народів з широкою автономією провінцій.
- Його батько – Ахмад Шах Масуд – був афганським польовим командиром та міністром оборони країни.
- У вересні 2001 року терористи-смертники з "Аль-Каїди" скоїли на Масуда замах. Вони видавали себе за журналістів, заховавши у відеокамеру вибухівку.
- Травми, яких зазнав афганський урядовець, були несумісні з життям. Ахмад Шах Масуд помер наступного ранку після нападу.
Син легендарного військового оголосив війну талібам / Колаж Paris Match
Феномен провінції Панджшер
Провінція Панджшер, основне населення якої складають таджики, відмовилася підкорятися бойовикам "Талібану" й у 1990-х роках. Тож зараз історія фактично повторюється. Втім, аби розуміти, чому цьому регіону притаманні бунтівні настрої, потрібно повернутися у ще давніші роки.
Боротьба проти режиму Дауда
У 1973 році Афганістан сколихнув військовий переворот. Він призвів до того, що король Захір-Шах зрікся престолу, влада перейшла у руки генерала Мухаммеда Дауда. Та вже через 2 роки там почалося повстання проти його диктатури – як не дивно, саме у Панджшері. Очолило спротив тоді "Ісламське товариство Афганістану". Одним із польових командирів товариства був якраз молодий офіцер Ахмад Шах Масуд. Коли повстання провалилося, йому вдалося разом з частиною військ втекти до Пакистану й отримати там притулок. Врешті, режим Дауда таки впав – у 1978 році під час Саурської революції.
Протистояння радянським військам
У 1979 році в Афганістан увійшли війська СРСР. Аби протистояти їм, ключові ісламістські угруповання створили "Ісламський союз моджахедів Афганістану". Туди входило, зокрема, й "Ісламське товариство Афганістану". Масуду вдалося відбити 9 спроб радянської армії захопити Панджшер. За ці здобутки він отримав прізвисько "Панджшерський лев".
Панджшер на карті Афганістану / Карта Wikimedia
"Масудістан" та війна з талібами
- Коли радянські війська у 1989 році покинули Афганістан, на північному сході країни з'явилася фактично незалежна держава таджиків – " Масудістан". З власною валютою, професійною армією та урядом. Керував нею Ахмад Шах Масуд. Пізніше його війська та об'єднання польових командирів північних провінцій зайняли Кабул. Сам військовий став міністром оборони в коаліційному уряді.
- Втім, через 4 роки майже весь Афганістан, окрім провінцій на Півночі, зайняли бойовики "Талібану". Після цього Масуд-старший очолив польових командирів ("Північний Альянс") та почав війну проти талібів.