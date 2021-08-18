Тепер це мій бій, – син легендарного героя Афганістану оголосив війну талібам

Ахмад Масуд з провінції Панджшер в Афганістані оголосив талібам війну й наразі гуртує навколо себе людей. Він є сином легендарного міністра оборони країни, вбитого "Аль-Каїдою".

Звернення Масуда до земляків опублікували ЗМІ. Він закликав тих, хто готовий протистояти талібам, збиратися у провінції Панджшер.

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Ми ніколи не здамося, – Ахмад Масуд

Це – єдина провінція у всій країні, яку талібам не вдалося взяти під контроль. Цікаво, що так само було й у 1990-х роках. До того Панджшер встояла перед радянськими військами.

Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося! Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, в Панджшері, підіймають зброю,

– наголосив Масуд.

Він закликав приєднуватися до опору – "по духу або через пряму підтримку". Водночас чоловік попросив підтримки в Європи, арабського світу, США та інших країн.

Що відомо про Масуда та його батька

Джерело: "Вікіпедія"

Ахмаду Масуду-молодшому – 32 роки. Вищу політологічну та військову освіту він здобув у King's College – одному з найстаріших навчальних закладів Англії.

одному з найстаріших навчальних закладів Англії. Підтримує ідею децентралізації Афганістану за швейцарським зразком. Мовиться про федерацію різних народів з широкою автономією провінцій.

за швейцарським зразком. Мовиться про федерацію різних народів з широкою автономією провінцій. Його батько – Ахмад Шах Масуд – був афганським польовим командиром та міністром оборони країни.

У вересні 2001 року терористи-смертники з "Аль-Каїди" скоїли на Масуда замах. Вони видавали себе за журналістів, заховавши у відеокамеру вибухівку.

Травми, яких зазнав афганський урядовець, були несумісні з життям. Ахмад Шах Масуд помер наступного ранку після нападу.



Син легендарного військового оголосив війну талібам / Колаж Paris Match

Феномен провінції Панджшер

Провінція Панджшер, основне населення якої складають таджики, відмовилася підкорятися бойовикам "Талібану" й у 1990-х роках. Тож зараз історія фактично повторюється. Втім, аби розуміти, чому цьому регіону притаманні бунтівні настрої, потрібно повернутися у ще давніші роки.

Боротьба проти режиму Дауда

У 1973 році Афганістан сколихнув військовий переворот. Він призвів до того, що король Захір-Шах зрікся престолу, влада перейшла у руки генерала Мухаммеда Дауда. Та вже через 2 роки там почалося повстання проти його диктатури – як не дивно, саме у Панджшері. Очолило спротив тоді "Ісламське товариство Афганістану". Одним із польових командирів товариства був якраз молодий офіцер Ахмад Шах Масуд. Коли повстання провалилося, йому вдалося разом з частиною військ втекти до Пакистану й отримати там притулок. Врешті, режим Дауда таки впав – у 1978 році під час Саурської революції.

Протистояння радянським військам

У 1979 році в Афганістан увійшли війська СРСР. Аби протистояти їм, ключові ісламістські угруповання створили "Ісламський союз моджахедів Афганістану". Туди входило, зокрема, й "Ісламське товариство Афганістану". Масуду вдалося відбити 9 спроб радянської армії захопити Панджшер. За ці здобутки він отримав прізвисько "Панджшерський лев".



Панджшер на карті Афганістану / Карта Wikimedia

"Масудістан" та війна з талібами