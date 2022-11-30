Син Портнова виїхав з України за підробленими документами, – ЗМІ

Син першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся. Журналісти встановили, що лист, за яким Ігорю Портнову вдалося це зробити, був підробкою.

Лист від ГО "Народна самооборона" не містить жодних ознак, за якими можна ідентифікувати цю організацію. Ба більше, печатка та емблема мімікрують під організацію з подібною назвою – ГО "Народна самооборона Львівщини".

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Син Портнова виїхав з України й не повернувся

У березні Ігоря Портнова внесли у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Таке рішення нібито винесла Львівська військова адміністрація на підставі відповідного звернення від ГО "Народна самооборона". Наступного дня, 23 березня, Портнов перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець" і не повернувся.

Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко заявив, що в адміністрацію щодня надходять понад 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", що становить більше ніж 2000 людей.

Перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик розповів, що інформація про те, що саме адміністрація внесла Портнова в систему "Шлях" не відповідає дійсності.

Станом на той період, коли було звернення, була така процедура, що ні ОВА, ні її працівники не були адміністраторами системи "Шлях" і, як наслідок, ми не мали жодних можливостей вносити відповідні дані в систему "Шлях",

– заявив Годик.

За його словами, рішення тоді приймала Державна прикордонна служба. Проте у Міністерстві інфраструктури стверджують, що його таки ухвалила Львівська обласна військова адміністрація.



У Мінінфраструктури кажуть, що Портнова в "Шлях" внесла ЛОВА / Фото "Наші гроші. Львів"

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Лист, ймовірно, був підробкою

Лист від ГО "Народна самооборона", на підставі якого прізвище Портнова внесли у систему "Шлях", містить емблему, електронну пошту, вихідний номер, адресата, сам текст, підпис і печатку. Справжнім ідентифікатором організації є код ЄДРПОУ – унікальний ідентифікаційний номер юридичних осіб, який є на кожній печатці. Однак на листі Портнова його немає. Також немає прізвища та імені голови громадської організації. Відсутність таких даних мала б насторожити працівників ЛОВА.



Портнов надав лист від ГО "Народна самооборона" / Фото "Наші гроші. Львів"



У файлі містилося прізвище сина Андрія Портнова / Фото "Наші гроші. Львів"

Окрім цього, емблема на листі є дуже знайомою – вона копіює лого ГО "Народна самооборона Львівщини", але без назви області. Голова ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз заявив, що жодних листів для виїзду Портнова його організація не надсилала. Також він надав журналістам один із документів організації із печаткою, щоб порівняти її із зображенням печатки на листі до ЛОВА.



Організація в листі мімікрує під відому на Львівщині ГО / Фото "Наші гроші. Львів"

Печатки на обох документах дуже схожі. Проте на листі Портнова немає одного слова, коду ЄДРПОУ та напису на колі.

За словами Хмиза, знайти, який вигляд має печатка його ГО, не важко. Адже організація займається перевезенням гуманітарної допомоги, тож активно листується, зокрема з ЛОВА.

Перший заступник голови ЛОВА повідомив, що сказати, з якої пошти надійшов електронний лист неможливо.

У нас період зберігання листів на електронній пошті, на яку надходять запити для перетину державного кордону, через завантаженість, великого об'єму, понад місяць – півтора не зберігається,

– зазначив Годик.

В ЛОВА також зазначили, що, відповідно до чинного законодавства, її співробітники:

не наділені повноваженнями щодо перевірки відомостей, які містяться у зверненнях організацій стосовно сприяння у перетині кордону військовозобов'язаними водіями,

не володіють можливостями та засобами контролю за дотриманням ними умов перетину кордону та своєчасністю їхнього повернення на територію України.

"Ні ЛОВА, ні працівники ЛОВА не можуть надавати експертну, юридичну оцінку документа і його реквізитам на предмет підробки чи будь-чого іншого", – заявив Годик.

За його словами, з приводу виїзду Ігоря Портнова до ЛОВА вже зверталась прокуратура. Однак Годик не сказав, яка саме – обласна, генеральна тощо.

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