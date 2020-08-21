Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, яка перехворіла на коронавірус, розповіла, як вона переносила хворобу. Серед іншого вона зізналася, що її син Кирилл теж захворів.

Звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою, не було жодних симптомів, пригадала Олена Зеленська у власному фейсбуці.

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Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу,

– заявила перша леді.

Вона розповіла, що про хворобу сина дізналася саме в той час, коли вона сама була "на піку" хвороби. У цей час її впродовж трьох днів сильно боліла голова й був нескінченний кашель.

"Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою – я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше", – розповіла Олена Зеленська.

Дружина президента запевняє, що коли дізналася про свою хворобу, то не боялася за себе, але переймалася, що може заразити своїх близьких і тих, з ким контактувала напередодні.

Вона також пригадала, що захворівши, вона спершу просто насолоджувалася відпочинком на самоізоляції, а вже за два дні температура тіла піднялася ледь не до 40 градусів, а комп'ютерна томографія показала двостороннє запалення легень.

Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей довкола. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним",

– розповіла Зеленська.

Вона запевнила, що навіть тепер, маючи в організмі антитіла до коронавірусу, у громадських місцях продовжує носити маску. Мовляв, цього вимагають особливості нинішнього часу й навіть норми етикету.

"Хочу дуже сильно подякувати моїм любим лікарям і дівчатам-медсестрам! Завдяки вам я весь час була спокійною і впевненою, що все буде добре", – заявила Олена Зеленська.

Наостанок вона закликала всхі бути обережними, адже на власному прикладі відчула, наскільки підступним є цей вірус. Тож навіть якщо ви самі не боїтеся захворіти, то не слід наражати на небезпеку тих, хто вас оточує.

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