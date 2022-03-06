Синьо-жовті прапори і натовп людей: на острові Крит показали підтримку Україні

Увесь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі з російськими загарбниками. З кожним днем країни показують свою неймовірну підтримку нашій державі.

Долучився до підтримки й грецький острів Крит. Там люди зібрались із українською символікою.

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Люди розгорнули великий український прапор. Вони співали гімн України. А на менших прапорах чорними буквами написали, щоб Путін зупинився і щоб зупинилась ця війна.



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