Синоптик розповів, як погода впливає на ефективність дій на фронті

Військові на фронті враховують погодні умови при веденні бойових дій. За словами синоптиків, погода у цьому питанні дуже важлива.

В українських синоптиків після повномасштабного вторгнення росії є свої фронтові завдання. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, вони активно працюють на армію.

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Ракети, артилерія та дрони враховують погоду

Укргідрометцентр і раніше працював на Збройні Сили України, однак з 24 лютого масштаб цієї роботи дуже змінився.

Будь-яка ракета, якщо вона є високоточною, у траєкторії польоту повинна враховувати метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії без урахування погодних умов також неефективне,

– пояснив Кульбіда.

Конкретні прогнози потрібні й авіації для запуску безпілотників, адже дрони дуже залежать від погоди. Будь-яка хмарність може стати на заваді БПЛА. Водночас, якщо безпілотник залетить дуже високо, то апаратура може замерзнути. А якщо з ним перетнеться нульова ізотерма – замерзне вся оптика.

Крім того, для безпілотників небезпечний сильний вітер. Саме тому військові мусять враховувати прогнози погоди.

Якою буде осінь в Україні

Кліматологиня Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні хоч і змінюється через глобальне потепління, та все ж має певну циклічність. Осінь 2022 року буде трохи теплішою, аніж попередня. Середня температура повітря у вересні та листопаді збільшиться, а в жовтні – залишиться без змін.

Водночас у вересні постійно чергуватимуться сухі та вологі періоди. Тому українцям варто готуватися до погодних контрастів.