У кількох областях вируватиме негода: де голосили штормове попередження

У кількох областях у вівторок, 17 вересня, суттєвого погіршиться погода. Через це оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

Про це повідомляють регіональні центри з гідрометеорології. До українців також звернулися з важливим проханням, аби вони мінімізувати прогулянки вулицями.

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Де оголосили штормове попередження

Станом на 10:00 про негоду попередили у трьох областях. Так, у Харкові та області синоптики попередили про вітряну погоду. Сильні пориви прогнозуються протягом усього дня.

Вдень, 17 вересня, по області та по місту очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 метрів на секунду,

– попередили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.



Штормове попередження на Харківщині / Зображення Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Довідка. І рівень небезпечності оголошується, коли погода потенційно небезпечна для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Вируватиме негода й на Дніпропетровщині. Як повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на території області у вівторок, 17 вересня, також будуть пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.



Штормове попередження на Дніпропетровщині / Фото Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології

Штормове попередження оголосили й в Одеській області. Так, найближчим часом в Одесі очікуються пориви північно-східного вітру 15 – 17 метрів на секунду.

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Одеській міській раді закликали жителів міста бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів,

– додали у мерії.

У Кіровоградській області також штормове попередження через сильні пориви вітру. Через негоду оголосили І рівень небезпеки.