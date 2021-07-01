Погода буде небезпечною, – синоптикиня попередила про нові грози та зливи

Західну Україну накрили аномальні зливи та грози. Така негода щоразу завдає чимало збитків для людей. Однак не варто сподіватися, що вона вже не повториться найближчими днями.

Про це розповіла синоптикиня Віра Балабух. Вона пояснила, що Україна вступає у небезпечніший період, коли спостерігають найбільше злив, градів та шквалу, а тому 2021 рік теж не є винятком.

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"На жаль, найближчими днями вони (зливи – 24 канал) не закінчаться. На територію України вийшов черговий циклон, який зумовив нестійку погоду, сильні зливи, град і шквал на Західній Україні", – зазначила Балабух.

Циклон буде присутній ще 2 – 3 липня, а потім відступатиме і погода на Заході стане стійкою.

Україну чекає ще один циклон

За словами Балабух, над Чорним і Азовським морем формується інший циклон, який також виходитиме на територію України.

Перша декада липня буде в Україні досить нестійкою. Погода буде небезпечною. Спостерігатимуться інтенсивні зливи, град, шквал,

– зауважила синоптикиня.

Опади припиняться лише всередині липня, тоді температура повітря знову підвищиться.

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Негода в Україні: коротко