Сирени в Броварах: негайно до укриття

В Броварах почали лунати сирени. Місцевих мешканців закликали швидко переміститися до укриттів.

Близько 01;23 27 лютого в Броварах розпочалась повітряна тривога. Це означає, що необхідно слідувати до укриттів та бомбосховищ до сигналу про відбій.

До теми Інформація про можливі удари з повітря може поширюватися лише офіційними каналами, – Геращенко

Нагадаємо, що 24 лютого росіяни пустили по військових об'єктах Броварів крилаті ракети. Того дня загинули 7 людей. До лікарень доставили 17 поранених.

Після цього у місті діє комендантська година – мешканцям міста заборонено виходити на вулиці від 17 години вечора до 7 години ранку без особливого дозволу.

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