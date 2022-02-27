Сирени в Броварах: негайно до укриття
27 лютого 2022 , 01:30Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
В Броварах почали лунати сирени. Місцевих мешканців закликали швидко переміститися до укриттів.
Близько 01;23 27 лютого в Броварах розпочалась повітряна тривога. Це означає, що необхідно слідувати до укриттів та бомбосховищ до сигналу про відбій.
До теми Інформація про можливі удари з повітря може поширюватися лише офіційними каналами, – Геращенко
Нагадаємо, що 24 лютого росіяни пустили по військових об'єктах Броварів крилаті ракети. Того дня загинули 7 людей. До лікарень доставили 17 поранених.
Після цього у місті діє комендантська година – мешканцям міста заборонено виходити на вулиці від 17 години вечора до 7 години ранку без особливого дозволу.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.