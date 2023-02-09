Сирени лунають на Сході України: ворог запустив "Шахіди"
Увечері 9 лютого у східних регіонах пролунали сирени, що сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала загроза атаки іранськими дронами.
За даними моніторингових груп, загарбники вже запустили дрони-камікадзе. Якщо ви почули сирени – негайно переходьте в укриття.
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Де оголосили тривогу
Станом на 22:27 сирени пролунали у:
- Дніпропетровській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Полтавській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Сумській області.
Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.
Загроза атаки іранськими дронами
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що є загроза атаки іранськими дронами-камікадзе Shahed, тому посадовець закликав громадян негайно перейти в укриття.
Тим часом моніторингова група Monitor повідомила, що окупанти запустили іранські дрони близько 21:00, але оскільки вони летять довше, ніж ракети, то й тривоги можуть бути триваліші. Мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей особливо закликають бути обережними до тривоги.
Станом на 22:30 у мережі повідомляють про щонайменше 1 дрон на Дніпропетровщині.
Правила безпеки під час тривоги
Найперше – не ігноруйте сигнал тривоги, адже є загроза атаки. Не менш важливо не публікувати фото й відео, на яких видно роботу ППО, адже це те, що може допомогти ворогу.
Якщо ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути успішна робота сил ППО. Та все ж, якщо був приліт – не публікуйте фото з наслідками атаки й особливо уламки дрона, на якому є серійний номер. Такі фото так само може використати ворог.