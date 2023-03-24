У Санкт-Петербурзі лунали сирени: люди побігли ховатися в метро
Жителів російського Санкт-Петербурга збентежило завивання сирени. Налякані люди вибігли з осель і намагались сховатися в метро.
Відповідні відео з'явились у російських телеграм-канал, інформує 24 Канал. Водночас місцева влада не змогла пояснити, чому спрацювала система оповіщення про надзвичайну ситуацію.
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За словами жителів "культурної столиці" Росії, сирена залунала раптово. Жодних інших попереджень чи інформації про небезпеку не було. Втім, цього виявилось достатньо, щоб спричинити паніку серед росіян.
Дехто з людей кинувся до найближчого укриття – станції метро "Балтійська".
На прохідній метро поліцейські не змогли пояснити, чому лунають сирени, але намагались заспокоїти людей: мовляв, якби щось серйозне, їм би було про це відомо.
Мешканці не на жарт злякались сирени: відео
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Згодом місцева влада повідомила, що поруч із будинками, мешканців яких налякали сирени, розташовані два комплекси у складі регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Але, мовляв, в цей час вони не були задіяні.
РосЗМІ зазначають, що наразі проводиться додаткова перевірка.
До слова, в Росії й дійсно перевіряли систему оповіщень про надзвичайну ситуацію на початку березня. Вочевидь, там розуміють, що розпочати ними війна зачепить і їх.
Вибухи в Росії – часте явище
З останніх гучних випадків – пожежа в будівлі ФСБ у Ростові. Офіційною причиною російська влада звісно ж назвала "коротке замикання". Однак, виявилось, що в Росії же активно діє партизанський рух "Чорний міст", вони й взяли на себе відповідальність за вибух.