26 квітня, 01:49
Сирени та серія вибухів над Ярославлем: дрони атакують НПЗ – там сталася пожежа

Андрій Шляхтін

Невідомі дрони завітали до російського Ярославля вночі 26 квітня. У місті чути серію вибухів, також лунала сирена.

Удари по Ярославлю сталися приблизно в 0:40. Місцеві повідомляють про щонайменше 15 вибухів, пише пропагандистський ресурс Shot

Що ще відомо про атаку по Ярославлю? 

За словами очевидців, у небі видно яскраві спалахи. Крім того, від потужних "бахів" (уже не "хлопки", – 24 Канал) у вікнах будинків тремтять шибки, а в автомобілях спрацьовує сигналізація.

Пропагандисти переконують, що працює ППО. Начебто вже збито кілька цілей. Водночас російські моніторингові ресурси заявляють про прильоти. Також вони повідомляють, що атака триває. 

Раніше на Ярославлем і областю оголосили так звану "безпілотну небезпеку". Ба більше, через загрозу дронів аеропорт в обласному центрі довелося закрити. Там запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. 

Які наслідки удару? 

За даними українського моніторингового ресурсу Exilenova+, дрони завітали до Ярославського НПЗ. Там після атаки виникла пожежа.  


Наслідки ударів по Ярославському НПЗ / Фото Exilenova+

Додамо, що Ярославський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод півночі Росії. Крім того, він входить до 5 найбільших НПЗ Росії за обсягами первинної переробки. Повна назва підприємства – "Славнєфть-Ярославнєфтєоргсинтез", або "Славнефть-ЯНОС". 

Додамо, що його дрони атакують уже не вперше. Останні удари відбулися у ніч проти 28 березня. Там також у результаті виникла пожежа.  

Довідка! Потужність Ярославського НПЗ сягає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне паливо та реактивне пальне, що є критично важливим для логістики російської армії.

 