"Просто не втручайтеся": сирійські повстанці узгодили свій наступ з Туреччиною, – Reuters

У Сирії впав 24-річний режим Башара Асада. Задовго до початку повстанці повідомили Туреччині про плани великого наступу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Туреччина знала про підготовку до повалення режиму Асада

Два джерела видання розповіли, що після 13 років громадянської війни опозиційні сили відчули можливість послабити владу президента Башара Асада. Приблизно шість місяців тому вони повідомили Туреччині про панування операції. Повстанці відчули, що отримали мовчазне схвалення.

Повстанці не могли йти вперед, не попередивши попередньо Туреччину, яка була головною підтримкою сирійської опозиції з перших днів війни,

– пише Reuters з посилання на дипломата у регіоні та члена сирійської опозиції.

Туреччина має війська на північному заході Сирії та надає підтримку деяким повстанцям, включаючи Сирійську національну армію (СНА). Хоча Туреччина вважає головну фракцію в альянсі – Хаят Тахрір аш-Шам ( HTS) – терористичною групою. План наступу був дітищем саме Хаят Тахрір аш-Шами та її лідера Ахмеда аль-Шараа.

Уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана, який у 2020 році уклав угоду з Росією щодо деескалації бойових дій на північному заході Сирії, довго виступав проти такого великого наступу повстанців. Він побоювався, що це призведе до нової хвилі біженців.

Джерело в сирійській опозиції заявило, що повстанці показали Туреччині деталі плану після того, як спроби Анкари домовитися з Асадом провалилися. Повідомлення було таким: "Цей інший шлях роками не працював, тому спробуйте наш. Вам нічого не потрібно робити, просто не втручайтеся".