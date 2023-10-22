У Сирії стверджують, що Ізраїль атакував аеропорти у Дамаску й Алеппо

Сирійське державне інформаційне агентство SANA 22 жовтня повідомили, що їхні аеродроми у Дамаску й Алеппо вранці зазнали авіаційних ударів. У цій атаці сирійська влада звинуватила Ізраїль.

На сирійських летовищах були пошкоджені й виведені з ладу злотно-посадкові смуги. Крім того, після авіаатаки там також є поранені й жертви.

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У Сирії заявили про атаку летовищ

Сирійські ЗМІ, з посиланням на військове джерело, заявили, що приблизно о 5:25 за місцевим часом ізраїльські війська здійснили повітряну атаку на міжнародні аеропорти Дамаска та Алеппо. Це призвело до загибелі цивільного працівника в аеропорту Дамаска та поранення ще одного сирійця.

Однак згодом британське агентство Reuters, з посиланням на генеральне управління метеорології Сирії, повідомило, що принаймні двоє працівників загинули в результаті бомбардування сирійського аеропорту Дамаска вранці.

Варто зазначити, що до цього міжнародний аеропорт Алеппо нібито був обстріляний Ізраїлем 14 і 12 жовтня, тоді як міжнародний аеропорт Дамаска буцімто був уражений лише 12 жовтня.

Раніше ізраїльські літаки вдарили по аеропорту в Алеппо

У Сирії заявили, що ізраїльські військові пізно ввечері 14 жовтня завдали ударів по аеропорту в місті Алеппо. Внаслідок цього удару летовище повністю вивели з ладу.

За словами очевидців, поблизу аеропорту пролунали сильні вибухи, причиною яких міг стати удар двома ракетами по злітно-посадковій смузі. Варто зазначити, що летовище лише кілька днів назад відновило свою роботу до удару по ньому.

За кілька днів до цього Сирія й Ізраїль обмінялися обстрілами на спірній території. Зокрема, Сирія пускала на Ізраїль свої ракети, а ЦАХАЛ відповідав сирійцям артилерійськими й мінометними ударами.

У 2022 році обидва сирійські аеропорти зазнавали неодноразових ударів, оскільки Ізраїль посилює зусилля, щоб запобігти постачанню сучасної зброї з Ірану його різним близькосхідним проксі. Головним серед цих формувань є ліванська терористична група Хезболла.