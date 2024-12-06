У Сирії почалась битва за Хомс: лідер повстанців назвав мету операції

Сирійські повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, яке відкриває шлях до Дамаску. У відповідь російська авіація розбомбила міст, що веде до міста, щоб уповільнити швидке просування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The National. Зазначається, що падіння Хомса призведе до перерізання шляхів постачання до резиденції президента Сирії Башара Асада в Дамаску.

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Сирійські повстанці просуваються на південь

Журналісти повідомили, що сили повстанців наближаються до міст Ер-Растан і Талбіса, які розташовані лише в 5 кілометрах на північ від Хомса. Відомо, що у п'ятницю, 6 грудня з Хомса почали масово виїжджати місцеві.

Де розташоване місто Хомс: дивіться на карті

Раніше Абу Мухаммед аль-Джулані, лідер повстанців "Хайят Тахрір аш-Шам", заявив, що метою операції є повалення правління Асада.

Коли ми говоримо про цілі, метою революції залишається повалення цього режиму. Наше право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети,

– сказав він у інтерв'ю CNN.

Джолані також наголосив на намірі створити уряд, який буде заснований на інституціях і демократично обраній раді.

Нагалаємо, що наступ повстанців у Сирії почався 27 листопада – тобто одночасно з оголошенням перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані.