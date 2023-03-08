"Гнати ворога до кордону та ще й стусана дати": Сирський знову завітав до Бахмута

Командувач Сухопутних Військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 8 березня знову приїхав до Бахмута, де йдуть найзапекліші бої. Він нагородив українських захисників.

Сирський наголосив, що сили оборони працюють. Пишаються кожним воїном та командиром.

До речі Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження, – Сирський

Командувач зазначив, що гасло "Героям Слава" – це слава захисникам, тому що немає точки, яка є гарячішою, ніж біля Бахмута.

Цугцванг у шахах – це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб ворог опинився в такій ситуації на цій війні,

– зазначив Сирський.

Він додав, що всі зацікавлені у тому, щоб "дати стусана" ворогу та гнати його до кордону, або далі.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ 5 березня також відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста. За його словами, бої досягли найвищого рівня напруження. Він розповів, що ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера", але наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення.

Це був його третій візит до Бахмута за останні дні. Перед цим Сирський приїжджав 3 березня та 25 лютого.