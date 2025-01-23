Сирський розкрив, який день за час російсько-української війни був для нього найтяжчим

У ході російсько-української війни було багато важких днів та боїв для України. Головнокомандувач ЗСУ перш за все виділив бої за Дебальцеве та Лисичанськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для "Радіо Байрактар".

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Які дні були найважчими для Сирського

Відповідаючи на питання про найважчий день за весь час війни, то у час до повномасштабного вторгнення Олександр Сирський виділяє Дебальцеве.

Це був момент, коли треба було зробити все, щоб наші частини не пішли за Вуглегірське водосховище. Це був дійсно важкий момент,

– пригадує він.

Загалом бої за Дебальцеве відрізнялися високою інтенсивністю. На думку головкома, це була найбільш напружена ділянка фронту на той час.

А стосовно повномасштабної війни, то Сирський пригадує бої за Лисичанськ. Росіяни атакували цілими батальйонами на бронетехніці. Саме за кілька днів до початку широкомасштабного наступу ворога Олександр Сирський прийняв командування ОСУВ "Хортиця".

"І в районі самого Лисичанська і Лисичанського НПЗ були дуже напружені бої. Багато разів ці колони проривалися крізь нашу оборону. І потім шукали де розвернутися. Ми знищували техніку, піхоту. Там були дійсно тяжкі моменти", – каже Сирський.

Також в інтерв'ю Олександр Сирський розповів, що найкритичніший момент в обороні Києва – бої за село Мощун у Бучанському районі. Противник готувався подолати річку Ірпінь і перейти до широкомасштабних бойових дій у селі.