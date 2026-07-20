Позицію суспільства почуто, – Буданов про зміни у військово-політичному керівництві

Кирило Буданов висловився щодо змін, які вимагають українці у військово-політичному керівництві. Керівник ОП наголосив, що керівництво держави почуло позицію суспільства.

Про це Кирило Буданов написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Буданов про зміни в керівництві держави?

Глава ОП наголосив, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін у військово-політичному керівництві держави викликала сильні емоції.

Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто,

– підкреслив Буданов.

Генерал також зазначив, що ситуацію наразі вирішують фахово, конструктивно й на користь держави. Тому він закликав громадян зберігати спокій.

"Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці", – написав керівник Офісу Президента.

Кирило Буданов також закликав українців не хейтити нікого з військово-політичного керівництва, адже ворог уважно стежить за кожною внутрішньою суперечкою в Україні та чекає, коли українці почнуть воювати між собою.

Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть,

– резюмував генерал.

Нагадаємо, в українських містах спалахнули протести після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Згодом мітингувальники почали вимагати від керівництва держави відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Станом на 20 липня генерал продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача Збройних Сил України. У Генштабі ЗСУ наголосили, що чутки про відставку Сирського не відповідають дійсності.

Окрім того, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу зазначив, що нових призначень у ЗСУ очікувати 20 липня не варто.