Сирський наказав усім командирам перевірити забезпечення воїнів на передовій до 20 травня

Днями суспільство шокували кадри виснажених від голоду бійців 14-ї бригади, які тримають оборону на Харківщині. У зв'язку із цим скандалом Олександр Сирський видав новий наказ.

Головнокомандувач ЗСУ доручив командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити, як організоване постачання всього необхідного військовим на передовій. Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про новий наказ Сирського?

Також головком наказав вжити всіх заходів, щоб забезпечити підрозділи транспортом для підвозу боєприпасів і провізії та евакуації поранених. Зокрема, йдеться про наземні роботизовані комплекси та інше обладнання.

Нагадаємо, що в Україні спалахнув гучний скандал після повідомлень про серйозні проблеми із забезпеченням бійців 14 окремої механізованої бригади, які тривалий час перебували на позиціях на Куп'янському напрямку.

Військові залишилися без стабільного постачання їжі та води. Першими про це заявили родичі бійців. За їхніми словами, провізію доставляли нерегулярно, а перерви між постачанням могли тривати понад тиждень, інколи до 10 – 17 днів. У таких умовах військовим доводилося виживати на межі можливостей – використовувати дощову воду або топити сніг.

У соцмережах також з'явилися повідомлення про сильне виснаження бійців, які після тривалого перебування на позиціях суттєво втрачали вагу. За словами родичів, деякі військові, які заходили на передову з вагою близько 80 – 90 кілограмів, поверталися з вагою близько 50 – 60 кілограмів, тобто втрачали приблизно до 30 кілограмів.

Також у дописах стверджувалося, що зв'язок із підрозділами був нестабільним або відсутнім, через що родини не завжди могли отримати інформацію про стан військових.

Після того як ситуація набула розголосу, у Міноборони повідомили, що її взяло під контроль військове командування. Там наголосили, що бригаді намагаються якнайшвидше покращити постачання та за можливості організувати ротацію особового складу.

У Генштабі додали, що вже ухвалені кадрові рішення – змінено керівництво 14-ї бригади та одного з армійських корпусів. Також розпочате службове розслідування щодо організації забезпечення.

Новий командир бригади провів розмову з військовими та родинами. За його словами:

забезпечення поступово нормалізується;

військовим уже вистачає продуктів;

готується можливе виведення частини бійців на відпочинок та відновлення.

Водночас самі військові зазначають, що їм потрібен час для відновлення фізичного стану після тривалого перебування в складних умовах.

Командування підкреслює, що тепер ключове завдання – не допустити повторення подібної ситуації та стабілізувати логістику на передовій.