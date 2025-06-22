Сирський назвав, у чому росіяни переважають на фронті
- Росія досягла успіху у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, що надає їм перевагу у кількості та дальності застосування.
- Україна працює над тим, щоб наздогнати Росію в цьому питанні, і вже є виробники, які постачають дрони з дальністю до 20 кілометрів.
У Росії поставлені чіткі завдання стосовно збільшення виробництва дроків. Наразі вони досягли успіху у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, і це надає їм перевагу.
Відповідну заяву у неділю, 22 червня, зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова на зустрічі з журналістами, про яку він розповів.
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Яка перевага росіян
За його словами, Україні відомо, які завдання поставлені перед росіянами стосовно нарощення кількості дронів.
Знаємо, що вони добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування,
– заявив він.
Він розповів про ситуації, коли дрони на оптоволокні сягали відстані до 40 кілометрів. Головком додав що у цьому питанні Україна наздоганяє Росію і вже є виробники, які постачають безпілотники з дальністю до 20 кілометрів.
До слова, українські військові дедалі частіше збивають російські ударні безпілотники за допомогою FPV-дронів в рамках проєкту "Дронопад". Загалом від початку ініціативи підрозділам вдалося знищити понад 2 тисячі БпЛА.