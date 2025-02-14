Сирський назвав російські втрати в Курській області
- ЗСУ втратили близько 48 тисяч російських солдат у Курській області, з яких 20 тисяч загинули.
- Сирський нагородив військовослужбовців, які беруть участь у боях на Курщині, за їх внесок у бойові дії.
- Завдяки діям українських військових, Україна утримує контроль над територіями та завдає ворогу значних втрат.
Сирський назвав загальні втрати ворога на Курському напрямку. Він також подякував солдатам за чудову роботу.
Сирський нагородив український військових, коли перебував у Сумській області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у Telegram.
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Яких втрат зазнав ворог у Курській області
За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, ворог втратив близько 48 тисяч солдат у Курській області, з яких 20 тисяч – убитими.
Сирський відзначив нагородами військовослужбовців, які виконують завдання у Курській області. Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них – ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії.
Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці,
– зазначив головнокомандувач.