Олександр Сирський відзначив стійкість та хоробрість харківських захисників та подякував бійцям, які боронили Київ, за незламний бойовий дух.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сирський поділився досвідом оборони Києва із захисниками Харкова, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

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Підтримати харківських захисників разом з командувачем Сухопутних військ ЗСУ приїхали й заступник Керівника ОП України Роман Машовець, командувач Нацгвардії України генерал-лейтенант Юрій Лебідь та представники інших складових Сил оборони.

Олександр Сирський на зустрічі з харківськими воїнами / фото Генштабу ЗСУ

Під час зустрічі з командуванням Сил оборони Харкова та представниками військово-цивільної адміністрації обговорили питання взаємодії різних складових Сил оборони, спільної координації дій та обмінялись досвідом в організації оборони міст.

Хочу відзначити стійкість та хоробрість харківських захисників та подякувати оборонцям міста за незламний бойовий дух. Нещодавно ми відкинули ворога від столиці, завдавши йому великих втрат. Наш досвід в обороні Києва обов'язково знадобиться вам,

– сказав генерал-полковник Олександр Сирський

Сирський нагородив найкращих воїнів відомчими відзнаками, нагородною зброєю та цінними подарунками Міністерства оборони України, Генерального штабу та Сухопутних військ ЗС України.

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