Сирський провів зустріч зі Стерненком, Лаченковим та іншими волонтерами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з українськими волонтерами. Серед них були також і Сергій Стерненко та Ігор Лаченков.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Блогер Сергій Стерненко також висловився про зустріч та розповів, про що саме він та інші волонтери говорили з головнокомандувачем ЗСУ.

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Навіщо Сирський зустрівся з волонтерами

У Генштабі розповіли, що головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості: волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович, та правозахисницею і співзасновницею ГО "Принцип" Любов'ю Галан.

За даними військових, ця зустріч проведена за координації та сприяння радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗС України полковник Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗС України полковник Андрій Мартинов.

Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх частин Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії,

– зазначили у Генштабі.

Там також підкреслили, що учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії.

"Така практика надалі сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", – резюмували в Генштабі.

Що розповів Стерненко про розмову з Сирським

Сергій Стерненко також розповів, що приєднався до зустрічі, щоб особисто проговорити всі проблемі питання, які він озвучує вже тривалий час. За словами волонтера, він вважає правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо, які є проблеми у військових наразі.

Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання,

– розповів блогер.

Він також зазначив, що окремо на зустрічі говорили про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони.

"У нас в цьому є великі перспективи", – підкреслив Стерненко.

Волонтер констатував, що наша держава зараз перебуває у надзвичайно важкій ситуації. Тому треба змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти.