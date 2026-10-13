Він вважав, що краще знає наші потреби, – Сирський про розбіжності з Федоровим

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував свої розбіжності з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, конфлікт стосувався виключно фінансування та закупівель озброєння.

Про це йдеться в інтерв'ю Сирського для BBC News Україна.

У чому суть конфлікту

Сирський пояснив, що Федоров надавав перевагу певним видам безпілотників, ігноруючи офіційні заявки від Генерального штабу. Через це виник значний дефіцит іншої необхідної техніки, зокрема наземних роботизованих платформ.

Він вважав, що він краще знає наші потреби, що можна не звертати уваги на наші потреби, і він фінансував, наприклад, дрони на весь рік,

– зазначив Сирський.

Колишній головнокомандувач наголосив, що ніколи не виступав проти збільшення кількості дронів. Проте фронт потребував збалансованого постачання: одночасно з літальними апаратами армії були потрібні боєприпаси, транспорт та наземні комплекси. Натомість війська отримували лише половину від запланованої кількості безпілотників.

Фронт має забезпечуватися збалансовано, тобто, наприклад, дрони не проплачуються на весь рік, а проплачується все синхронно, те, що необхідно військам, ті ж НРК, ті ж пікапи, ті ж мотоцикли, квадроцикли, багі, тобто все те, що необхідно на війні, ті ж БПЛА, ударні дрони відповідні. А він робив такий перекіс, тобто він вважав, що він краще знає наші потреби, що можна не звертати уваги на наші потреби, і він фінансував, наприклад, дрони на весь рік. А закупівля, наприклад, тих же НРК або інших зазначених видів, вона не проводилась, і виходив дефіцит,

– розповів ексголовком.

Питання забезпечення регулярно порушували на засіданнях Ставки. Сирський заперечив чутки про те, що він висував якісь ультиматуми керівництву. Про звинувачення на свою адресу він взагалі дізнався випадково, перебуваючи на командному пункті однієї з бригад на Лиманському напрямку.

Коментуючи літні протести з вимогою повернути Федорова та звільнити його самого, військовий зізнався, що не розумів такого підходу. Водночас своє звільнення він назвав рішенням, яке повністю лежить у межах повноважень президента.

Нагадаємо, що влітку українськими містами прокотилася хвиля акцій з вимогою кадрових змін у військовому керівництві. Тоді Володимир Зеленський визнав, що між Сирським та Федоровим дійсно не було спільної мови, що впливало на вирішення проблем на полі бою.

Водночас Федоров зазначав, що причиною його звільнення було "велике незадоволення у багатьох людей" після початку перебудовування процесів.