Ворог переважає як в особовому складі, так і в озброєнні, – Сирський про запеклі бої на Сході

На Сході тривають запеклі бої, адже окупанти не відмовилися від планів вийти на межі Донецької області. Ворог продовжує атакувати, попри значні втрати в особовому складі та техніці.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ворог продовжує наступати. Втім, українські захисники мужньо дають відсіч ворогу й утримують свої позиції.

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Складна ситуація на Сході

Сирський наголосив, що Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На цій ділянці фронту окупанти зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій, застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" й "Шторм V". Сирський пояснив, що мета ворога – вийти на кордони Донецької області, тому ворог продовжує атакувати.

Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області,

– повідомив Сирський.

Окрім того, противник перейшов до постійних атак й на Лиманському напрямку. Росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ в напрямках Макіївки та Тернів. Запеклі бої точаться й на Сіверському напрямку. Сирський повідомив, що ворог активно використовує техніку під час своїх штурмів, яку ЗСУ успішно знищують.

Не полишають окупанти атакувати й на Куп'янському напрямку. За словами Сирського, російські загарбники не припиняють щоденних штурмів поблизу Синьківки. Як пояснив командувач Сухопутних військ, окупанти прагнуть захопити Синьківку, аби створити плацдарм для наступальних операцій на Куп'янськ.

Сирський наголосив, що ситуація на Сході складна. Українським захисникам доводиться воювати з ворогом, який значно переважає у кількості особового складу.

Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири й штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій,

– наголосив Сирський.

Окупанти зазнають шалених втрат на Сході

Під час активних наступальних операцій окупанти зазнають чимало втрат. За словами Сирського, лише протягом першої половини грудня ворог втратив близько 8 000 військовослужбовців у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Окупанти зазнають також чималих втрат й в техніці. Так, Сили оборони знищили або пошкодили у першій половині грудня понад 500 одиниць ворожої техніки, серед яких:

67 танків,

понад сто бойових броньованих машин,

77 гармат і мінометів різних калібрів.

Сирський також наголосив, що ЗСУ, на відміну від агресора, намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

Найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій,

– заявив Сирський.