"Отримав багато демотивованих солдатів": Сирський назвав три проблемні питання в армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про низку проблем у сфері адміністративних рішень. За його словами, нові контракти для військових, реформа мобілізації та питання грошового забезпечення потребую доопрацювання.

Про це йдеться в колонці головкома на сайті "Мілітарного".

Що відомо про проблеми управлінських рішень у війську?

Сирський заявив, що адміністративні рішення у військовій сфері мають безпосередній вплив на мотивацію мільйонів військовослужбовців. Він наголосив, що не хоче переходити на особистості, однак вважає необхідним говорити про факти, які стосуються функціонування армії.

За словами Сирського, частина важливих рішень щодо військових була представлена публічно, але не отримала належного практичного забезпечення.

Нові контракти

Головнокомандувач повідомив, що нові контракти для військовослужбовців були презентовані понад місяць тому, однак станом на зараз їх підписали близько 2000 військових. Водночас, за його словами, у війську виникла значна кількість людей, які очікували одних умов, але після презентації отримали інші.

Сирський зазначив, що сама постанова щодо так званого "експерименту" з контрактами викликає юридичні питання. Він порівняв цю ситуацію з іншими державними рішеннями, зокрема змінами щодо підвищення грошового забезпечення у системі Міністерства внутрішніх справ.

Презентації не мають перетворюватися на саморепрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура. Інакше замість рішення армія отримує розчарування,

– заявив він.

Реформа мобілізації

Окремо Головнокомандувач ЗСУ прокоментував реформу мобілізації, яку раніше визначив як завдання Президент України. Він зазначив, що Сухопутні війська та територіальні центри комплектування перебувають у його вертикалі управління, а військове командування готове працювати над змінами.

Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само як чекає вся країна,

– каже Сирський.

Грошове забезпечення військових

Ще одним питанням, на якому зосередив увагу Головнокомандувач, стали виплати військовослужбовцям. Сирський заявив, що Міністр оборони публічно повідомляв про спрямування частини коштів із зарплатного фонду військових на закупівлю безпілотників.

За словами генерала, через це на друге півріччя виникла проблема з фінансуванням виплат. Він наголосив, що забезпечення військових зарплатами має залишатися одним із головних державних зобов’язань.

Зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям,

– Написав він.

Сирський повідомив, що разом з урядом зараз шукають рішення, яке дозволить забезпечити своєчасні та повні виплати військовослужбовцям. Він також підкреслив, що майбутні рішення щодо великих бюджетних витрат мають ухвалюватися лише після оцінки можливих наслідків.

Наприкінці своєї заяви Головнокомандувач зазначив, що його звернення спрямоване не на політичні або інформаційні дискусії, а на людей, які безпосередньо виконують бойові завдання.

За його словами, військовослужбовців не цікавить, хто перемагає у суперечках у соціальних мережах. Їм потрібні конкретні результати: забезпечення, ротації, стабільні виплати та впевненість у роботі державних інституцій. Сирський наголосив, що саме ці питання мають бути головним критерієм ефективності управлінських рішень під час війни.

Нагадаємо, Сирський заявив, що Генеральний штаб готовий співпрацювати з будь-яким міністром оборони, якого призначить держава. За його словами, головним завданням військового командування залишається боротьба з російською агресією, а не внутрішні суперечки між відомствами.