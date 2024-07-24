Ми не захищаємо руїни на смерть, – Сирський розповів про свою тактику на полі бою
Джерело:The Guardian
Українські сили тримають оборону майже по всій лінії фронту. Ворог продовжує наступати. Головком Сирський розповів, до якої тактики вдається для захисту територій.
Головнокомандувач порівняв свою тактику на полі бою з тактикою, яку використовували російські командири, відомі тим, що жертвували величезною кількістю піхоти, щоб отримати "100-200 метрів".
Дивіться також Можемо дати хорошу відповідь, – Сирський про можливий наступ ворога на Запоріжжі
Не за будь-яку ціну
Військовий підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя бійців. Він наголосив, що не змушує їх захищати руїни на смерть і виступає проти досягнення цілей за будь-яку ціну.
Сирський зазначив, що не кидає своїх людей у марні атаки. Задля збереження життів іноді доводилося ухвалювати рішення про відступ на вигідніші позиції.
До слова, Головком назвав співвідношення втрат українців та росіян. Втрати Кремля втричі більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше".