В постійній готовності: Сирський відповів, скільки годин на добу він спить та де бере сили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, скільки годин на добу він спить. Виявилося, що на сон він відводить всього 4 – 4,5 години.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".

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Скільки годин на добу спить Сирський

Олександр Сирський спить 4 – 4,5 години на добу. Також головнокомандувач ЗСУ розповів, звідки йому вдається "черпати сили".

Потрібно бути в постійній готовності і постійно треба не забувати про можливість зробити якусь фізичну вправу, навіть за рахунок прийому їжі, наприклад обіду,

– пояснив він.

За словами Сирського, замість обіду він може "потягати залізо" чи зайнятися бігом. Він підкреслив, що це дозволяє триматися у формі та перебувати у стані постійної готовності.

Мозок повинен бути готовим до будь-яких дій в будь-який час незалежно від того, день чи ніч,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

До слова, у новому інтерв'ю Олександр Сирський також розкрив, який день за увесь час російсько-української війни був для нього найтяжчим. За словами головкома, це були бої за Дебальцеве на Донеччині.