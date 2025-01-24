В постійній готовності: Сирський відповів, скільки годин на добу він спить та де бере сили
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що зазвичай він спить всього 4 – 4,5 години на добу.
- Сирський підкреслив, що необхідно не забувати про можливість зробити якусь фізичну вправу, навіть за рахунок прийому їжі.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, скільки годин на добу він спить. Виявилося, що на сон він відводить всього 4 – 4,5 години.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".
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Скільки годин на добу спить Сирський
Олександр Сирський спить 4 – 4,5 години на добу. Також головнокомандувач ЗСУ розповів, звідки йому вдається "черпати сили".
Потрібно бути в постійній готовності і постійно треба не забувати про можливість зробити якусь фізичну вправу, навіть за рахунок прийому їжі, наприклад обіду,
– пояснив він.
За словами Сирського, замість обіду він може "потягати залізо" чи зайнятися бігом. Він підкреслив, що це дозволяє триматися у формі та перебувати у стані постійної готовності.
Мозок повинен бути готовим до будь-яких дій в будь-який час незалежно від того, день чи ніч,
– наголосив головнокомандувач ЗСУ.
До слова, у новому інтерв'ю Олександр Сирський також розкрив, який день за увесь час російсько-української війни був для нього найтяжчим. За словами головкома, це були бої за Дебальцеве на Донеччині.