Знищити окупанта коштує 3000 доларів: Міноборони розкрило економічну ефективність ударів ЗСУ

У червні фінансові втрати російської армії від українських атак майже вп'ятеро перевищили витрати Сил оборони на ураження цілей. Таку економічну ефективність бойових дій дозволив вирахувати аналітичний модуль Mission Control, який інтегрований у систему управління військами DELTA.

Як повідомляється в публікації Міністерства оборони України, новий інструмент аналітики запровадили шість місяців тому. Наразі через нього щотижня проходить близько 50 тисяч місій та понад 230 тисяч звітів від військових підрозділів.

Що відомо про роботу механізму?

Система автоматично зіставляє вартість знищених ворожих ресурсів із витратами української сторони. Зокрема, ураження одного російського військовослужбовця обходиться в середньому у 3032 долари, тоді як Росія витрачає на його утримання близько 65 тисяч доларів.

Удар по ворожій одиниці техніки коштує Силам оборони 2674 долари. Водночас знищення інфраструктурного об'єкта противника потребує витрат на рівні 1487 доларів.

Як працює аналітика поля бою?

Модуль фіксує кожну операцію, розподіляючи їх за типами:

розвідка;

ураження;

логістика;

евакуація.

Програма враховує широкий спектр цілей, починаючи від телекомунікаційного обладнання за сотні доларів і закінчуючи комплексами протиповітряної оборони вартістю у сотні тисяч.

Після виконання завдання військові оцінюють результат і причини успіху або невдачі. Одночасно фіксується інформація про втрати власної техніки, що допомагає командуванню швидко адаптувати тактику й підвищувати точність наступних місій.

Масована атака дронів та статистика уражень

На тлі високої ефективності українських ударів противник продовжує повітряний терор. У ніч на 17 серпня російські війська атакували територію України 128 безпілотниками, однак сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за перші 7 місяців 2026 року Україна підтвердила знешкодження понад 260 тисяч російських дронів. Усі ці дані також пройшли верифікацію у бойовій системі DELTA, що дозволяє масштабувати найефективніші технологічні рішення на фронті.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, підрозділи Сил безпілотних систем лише за першу половину серпня ліквідували близько 5000 російських військових. За оцінками командування, це становить у середньому 333 уражених окупанти щодоби.