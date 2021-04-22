Система намахує всіх, – Майк Щур розповів деталі співпраці з поліцією

Напередодні Майкл Щур постраждав від хлопця на самокаті. Через зауваження його вдарили та розпилили в очі газ. Ведучий відзначив уважну роботу правоохоронців, розповів, що змінилося, коли у Міністерстві внутрішніх справ дізналися про напад на журналіста, та вказав на проблеми у роботі системи.

Майкл Щур висловив подяку "людині зі 102, яка приймала його виклик", адже офіцер дуже уважно його слухав і давав чіткі запитання.

Як все було Розпилили газ в очі та вдарили: Майкл Щур розповів про сутичку з хлопцями на самокатах

Співпраця Майкла Щура та поліції

Немає зверхнього міліцейського тону "як ви мене всі відволікаєте". Була чіткість, уважність. Супер. Браво. Перепитав тричі чи мені не викликати швидку допомогу,

– поділився ведучий.

Також він подякував патрульним, які порадили йому звернутися після інциденту у відділок.

"Особливе ставлення" правоохоронців

А також зауважив, що правоохоронці ввічливо поводилися ще до того, як МВС дізналося, що він – журналіст. Вже після, як це стало відомо, до Майкла Щура зателефонував начальник райвідділу, розмова відбулася і зі заступником глави МВС Антоном Геращенком.

Мені неприємно зараз називати прізвища. Я б хотів не називати. Але не можу. Бо я проти "особливого ставлення",

– зазначив журналіст.

Він наголосив, що хоче, аби ставлення правоохоронців було однаковим щодо всіх та не залежало від професії чи соціального статусу. "А система не ставиться. Бо, наприклад, до того як система дізналась, що я журналіст, поліція не їхала 2 години", – пояснив він.

Курйоз з відео з камер спостереження

За цей час Майкл Щур з колегою обійшов офіси з камерами стеження неподалік. І з однієї камери їм дозволили зняти відео.

"Тобто у мене є відео, де я доганяю хлопця на самокаті. А у поліції є лише моя заява", – додав журналіст. Згодом це відео він надіслав начальнику райвідділу.

Цікаво, що Геращенко у розмові з ведучим зазначив, що поліція працює над його справою та вже є результати.

Вони вже навіть знайшли відео з камери стеження. Я попросив його надіслати. І він надіслав мені моє відео,

– розповів Майкл Щур.

Журналіст завершив свій допис тим, що припустив, що може робити щось неправильно, розповідаючи деталі спілкування з Геращенком. "Пане Антоне, ви можете від мене вимагати видалити цей пост. І ви можете сказати, що ви мені не казали, що це відео знайшли ви (тобто поліція)", – продовжив ведучий.

Однак наголосив, що має одну мету – "показати, що система намахує всіх". Та уточнив, що це стосується не лише людей, які приходять до неї зі заявами, але й людей, які керують цією системою.

Реакція Геращенка

Заступник міністра подякував Майклу Щуру за теплі слова щодо поліції, "яка поступово змінюється на краще". Та уточнив, що за посадовими обов'язками він відповідає за захист журналістів.

Коли є напади на журналістів, я з ними постійно на контакті й намагаюся допомогти,

– зазначив Геращенко.

Він також подякував ведучому за неманіпулятивну подачу інформації про розмову.



Геращенко прокоментував спілкування з журналістом / Скриншот з фейсбуку