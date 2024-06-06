"Системи ППО та артилерійські постріли в топі нагальної потреби", – Бельбас

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас виступив на першому щорічному "Саміті Свободи США-Україна", що відбувся у Вашингтоні. Варто зазначити, що співорганізатором зібрання є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Владислав Бельбас відповів на запитання про топ-3 найнагальніші потреби в озброєнні для України. За його словами, це "засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє – все решта".

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Нагальне питання – виробництво артилерійських пострілів

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання – це виробництво артилерійських пострілів. "В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів", – сказав гендиректор "Української бронетехніки".

У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського,

– наголосив Бельбас.



Владислав Бельбас / Фото "Української бронетехніки"