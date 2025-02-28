Уряд закрив систему "Шлях" для чоловіків: натомість буде новий механізм

Уряд припинив функціонування системи “Шлях” для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажів. Натомість профільні міністерства повинні розробити новий механізм для волонтерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

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Система "Шлях" більше не доступна

Так, на засіданні 25 лютого Кабмін схвалив зміни до Постанови №57, яка регулює виїзд за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях",

– наголошують у міністерстві.

Тобто водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші підстави для перетину кордону, які містяться у відповідній Постанові. Відтепер Міністерство розвитку громад та територій та ОВА не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

"Додатково Уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками", – інформують у структурі.

Довідка! Система "Шлях" працювала з початку повномасштабного вторгнення для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги. Проте структура не є профільним органом, що формує та реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги. Цим займається Мінсоцполітики, яке згодом разом з Міноборони й опрацює питання виїзду за кордон за гуманітарними вантажами