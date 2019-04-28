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      Сісти за "банани": у Нідерландах знайшли велику партію кокаїну у ящиках з фруктами

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      Наркотики хотіли провезти у ящиках з бананами
      Наркотики хотіли провезти у ящиках з бананами / POLITIE

      Контрабандисти намагались ввезти в Нідерланди 1,6 тонни кокаїну у ящиках з бананами, що прямували з Коста-Ріки (Центральна Америка).

      Підозрюваного у контрабанді наркотиків, який доставив вантаж на роттердамський склад в Дордрехті, – 40-річного громадянина Болгарії, затримала місцева поліція, пише NOS.

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      Кокаїн, який ховають у ящиках з бананами, – не рідкість. Адже цей фрукт є одним з найголовніших товарів експорту країн Південної та Центральної Америки. Його дуже важливо транспортувати якомога швидше, аби зберегти свіжим. Відтак на митницях при перевірках він не затримується. Цим користуються наркодилери, намагаючись разом з фруктами доставити свій товар.

      У такий спосіб намагаються ввезти наркотики навіть в Україну. Наприкінці березня в Одесі правоохоронці вилучили велику партію контрабанди кокаїну з країни Південної Америки. Всього намагались ввезти в Україну 257 кілограмів наркотичної речовини на 51 мільйон доларів. Наркотики сховали у контейнерах із бананами. При детальному огляді вантажу у них виявили розфасовані пакети із білим порошком. 

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Нідерланди
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