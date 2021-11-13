"Сіт даун, бл**": білоруські силовики відкрили вогонь під час роздачі їжі мігрантам

У мережі оприлюднили моторошні кадри, як білоруські силовики стріляють у повітря під час роздачі їжі мігрантам. Чути крик та лайку.

Ради Махмуд – біженець з Ірану – розповів, що іноді їжу приносять лише для сімей. Тоді він залишається голодним та змушений дивитися, як інші їдять.

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До мігрантів приїжджають мініавтобуси. Тоді до них біжать усі. Контроль над ситуацією втрачають усі.

Хтось отримує (їжу – 24 канал), а інші мусять просто дивитися. Це проблема,

– заявив Махмуд.

Мігранти розповідають, що хоче потрапити до Польщі або Німеччини.

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Як минула ніч на кордоні

Польські прикордонники розповіли, що станом на 13 листопада ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається складною. Уночі білоруські військові намагались прорвати огорожу у районі Черемхи.

Зокрема, військові зривали стовпи паркану та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

Одного з мігрантів знайшли мертвим у лісі у районі Вульки Тереховської. Причину смерті молодого чоловіка встановлюють.

Упродовж доби зафіксували 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею.

Допис з телеграму "Радыё Свабода — Беларусь":

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