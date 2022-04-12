Ситник з 16 квітня більше не глава НАБУ: його тимчасово замінить заступник

З 16 квітня повноваження Артема Ситника на посаді голови Національного антикорупційного бюро закінчуються. Тому його замінить заступник Гізо Углава.

Саме 16 квітня закінчується 7-річний термін Артема Ситника на посаді голови НАБУ. Він очолює бюро з 2015 року.

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Углава тимчасово виконуватиме обов'язки

до закону про НАБУ від 16 квітня обов'язки очільника бюро виконуватиме перший заступник Артема Ситника Гізо Углава.

Він виконуватиме обов'язки до моменту обрання нового голови.

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