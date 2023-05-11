Російський наступ захлинається: як ЗСУ перехоплюють ініціативу в Бахмуті

Російські окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат у Бахмуті. Ба більше, головнокомандувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що внаслідок успішної контратаки українських Збройних Сил на деяких ділянках ворог відійшов на 2 кілометри.

Річ у тім, що відбувається доволі об'єктивний процес – виснажуються російські війська. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Противник захлинається

Весь цей "масштабний і великий наступ" росіян на Сході мав на меті: витягти українські боєздатні угрупування, щоб заблокувати їх або розгромити, а також – захопити Донецьку область. Жоден з цих планів не виконується, і, вочевидь, не буде виконаний.

"Але вони продовжують вперто штурмувати позиції, тому що наказу відходити насправді не було, і навряд чи він буде. Навіть якщо вони там усі будуть гинути, наказ буде лише йти вперед", – переконаний військовий експерт.

Через те, що загарбники виснажуються, їхній наступ захлинається, а українські війська можуть користуватися ситуацією, подекуди давати зустрічний бій і перехоплювати ініціативу. Так, ЗСУ дають ворогові досягти поставлених цілей і покращують тактичне положення під Бахмутом.

Вагнерівці дуже багато людей втратили, їхні штурмовики не можуть продовжувати атаки такими темпами, як раніше, позиції російських військ дійсно подекуди не втримують фланги. Це дає можливість нашим силам обережно й покроково просуватися,

– зазначив Олександр Мусієнко.

За його словами, з кінця минулого і початку цього тижня російські війська постійно йшли в активні наступальні дії.

"Вони кидали величезні сили на штурм Бахмута. Нашим силам вдалося не просто відбити атаки, а й покращити тактичне положення й відкинути ворога. Це важливий результат", – підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Що означають заяви Кадирова

Рамзан Кадиров почав заявляти, що його бойовики будуть направлятися під Бахмут. Звичайно, він робить це не для того, щоб йти штурмовиками у першій лінії й гинути у великій кількості. Це потрібно йому для того, щоб формувати загородзагони й не давати поширюватися дезертирству, яке дійсно є і може набирати все більше обертів.

Підрозділи російських військ слухають Пригожина та інших, мовляв, їх зрадили та "кинули". Це так само на них впливає.

До того ж в переважній більшості на них впливають ЗСУ, які тиснуть доволі потужно, знищуючи їхні позиції та боєкомплекти. За таких умов дуже складно воювати й тримати лінію фронту. А наказу відходити немає. Наказ – "стаять да паслєднєва",

– акцентує Мусієнко.

Але стояти до останнього готові не усі, і це вже чітко простежується. Найімовірніше, туди збираються перекидати кадирівців, щоб формувати загородзагони. Вони, фактично, контролюватимуть російських солдатів, аби ті не відходили. Їх триматимуть під загрозою фізичної розправи, карцеру або навіть смерті.

"Дисципліна зараз доволі серйозно накульгує. Але можливий і інший сценарій. Усі ці люди можуть почати гуртуватися довкола Пригожина, і ми усі спостерігатимемо "похід на Москву", як у Муссоліні колись був похід на Рим. Тому туди зараз скеровують росгвардійців та кадировців, аби запобігти цьому", – підсумував військовий експерт.

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