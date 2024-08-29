Промацує підґрунтя: на чиєму боці насправді перебуває Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко стверджує, що ніколи не дасть наказу нападати на інші країни. Йому зараз важливо втриматися та вижити.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що нова заява Лукашенка про війну є сигналом і для Росії, і для України. Але не варто думати, що він збирається перейти на бік нашої держави. Йому важливо вижити та якнайдовше проіснувати.

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Режим Лукашенка тримається завдяки Росії

Як наголосив Желіховський, режим Лукашенка упродовж багатьох років тримався завдяки Росії. Ймовірно, він усвідомлює, що режим Путіна вічно не існуватиме. І тепер шукає варіанти.

Не виключаю, що Лукашенко пробує ще раз маневрувати та промацати підґрунтя, як реагують на ці його меседжі. Зрозуміло, що, коли впаде режим Путіна, режиму Лукашенка не існуватиме. Адже він існує завдяки Росії, – сказав Желіховський.

Майбутнє Лукашенка зараз важко спрогнозувати. Звісно, воно у нього може бути легшим, ніж у Путіна. Адже білоруський диктатор не має ордера на арешт. Тому той ще сподівається десь знайти собі прихисток, коли режим Путіна впаде.

Попри це, не варто забувати, що Лукашенко досі допомагає Путіну. Буквально нещодавно Білорусь стягнула деякі підрозділи біля кордону з Україною під виглядом навчань. Тоді МЗС України закликали Білорусь не робити "трагічних помилок" під тиском Росії.

Зверніть увагу! Нещодавно Лукашенко заявив, що ніколи не віддасть наказу напасти на когось та воювати за межами своєї країни.