У "Таврії" заявили про активізацію ворога у районі Кринок, росіяни спричиняють масові пожежі

Російські загарбники активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Щодня ворог здійснює низку штурмів на цьому напрямку.

Там противник скидає боєприпаси із запалювальними речовинами, внаслідок чого виникають масові пожежі. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій, пише 24 Канал.

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Росіяни активізувалися у районі Кринок

На плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістились на нові позиції вдалося відбити відразу сім ворожих атак. Лиховій зазначив, що там окупанти значно активізувалися, якщо порівнювати із ситуацією минулого тижня.

Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції,

– розповів він.

За його словами, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції.

Тож нашим захисникам доводиться переміщатися. Водночас він зауважив, що загалом різких змін у тактиці, складі військ та характері дій противника немає. Ворог продовжує свою агресивну поведінку, говорити про суттєве зменшення кількості окупантів не доводиться.

Однак ознак формування ударних сил для російського наступу не виявлено. В зоні відповідальності ОТУ "Таврія" у Запорізькій та Херсонській областях тривають позиційні бої.