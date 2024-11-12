На Курахівському водосховищі нижче за течією від греблі продовжує прибувати вода, – МВА

Вода все ще прибуває вниз за течією від зруйнованої Тернівської дамби Курахівського водосховища. Водночас наразі не зафіксовано жодного випадку підтоплення житлових районів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна в етері "Суспільне. Студія". При цьому, через російські обстріли оглянути пошкодження гідротехнічної споруди не вдалось.

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Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає,

– зазанчив Роман Падун.

Він наголосив, що окупанти намагались пошкодили греблю впродовж 3-х місяців. На думку керівника адміністрації, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.

"Імовірно, вона частково пошкоджена, один із шлюзів. Тому що ворог на протязі останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами. Дамба збудована таким чином, що все дзеркало водойми не може злитися. Є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", – пояснив Роман Пудун.