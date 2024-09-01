Росіянам кінець, якщо це не спрацює, – ветеран ЗСУ пояснив задум щодо Покровська

Росіяни готові жертвувати усім, що мають задля замороження бойових дій на Донбасі. Їм все одно на свої території та людей. Інструментом їхньої пропаганди є Покровськ.

Пропаганда Кремля приховує події, які відбуваються в Курській області, натомість розголошують про буцімто "успішний наступ" на Покровськ. Коли, на думку ворога, це станеться, українці здадуться та погодяться на їхні умови. Про такий задум росіян 24 Каналу розповів ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий, зауваживши, що, якщо такий план не спрацює, окупантам буде несолодко.

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Задум росіян щодо Покровська

За словами ветерана, росіяни ведуть війну проти України стратегічно. Перемога для окупантів зараз – це добитись від нашої країни припинення вогню та тимчасово заморозити бойові дії по лінії фронту. Заради цієї стратегічної мети вони готові багато чим жертвувати. Мовиться не лише про особовий склад, а й про частину території країни-агресорки.

Коли ЗСУ ввійшли в Курську область, росіяни мали вибір: рятувати свою територію та людей, але припинити наступ в Донецькій області, або ж жертвуючи своїми територіями та людьми, продовжувати наступальні операції. Росіяни обрали другий варіант, дуже ризикований,

– зазначив Дикий.

Ветеран пояснив, що росіяни розуміють, що те, що потрапляє до мешканців Росії – можна контролювати або ж приховати за допомогою пропаганди. Таку ставку вони і зробили.

Росіяни всіляко намагаються замовчувати ситуацію в Курській області, не згадувати або ж подавати як дрібний прикордонний інцидент, а натомість розголошувати про "успішний та потужний" наступ на Донбас.

Коли, на думку окупантів, вони візьмуть Покровськ, то хочуть подати це як величну перемогу. Вони думають, що після цього українці впадуть у розпач, визнають, що їх зупинити неможливо, що Курська операція не допомогла і потрібно заморожувати конфлікт. Росіянам кінець, якщо це не спрацює,

– підкреслив Дикий.

Ворог розуміє, що така стратегія є ризикованою, якщо вона не спрацює, у них почне все "сипатись" – наступ в Донецькій області та оборона на Курщині. Вони розраховують, що Україна здасться перша. Також їхній план, на думку ветерана, є маніпуляцією та блефом і для Заходу.