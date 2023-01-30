Окупанти намагаються наступати на Вугледар з двох боків: яка мета ворога

Ситуація на Донбасі дуже напружена, там йдуть жорсткі бої. Зокрема, окупанти намагаються наступати на Вугледар з двох сторін. Що там відбувається та яка мета у ворога – читайте у статті.

Навіщо окупантам Вугледар

Про це 24 Каналу сказав журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко. Він зазначив, що біля Вугледару дуже важка ситуація.

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За його словами, російські війська намагаються наступати на Вугледар з двох боків – з півдня та зі сходу.

Вугледар – це невелике містечко, яке розташоване в степу та "відрізане" від інших міських агломерацій. Місто стало таким собі опорним пунктом. Адже навколо степ, тож місто перетворилося на залізобетонні конструкції з житлових будинків. Це досить зручне місце для оборони,

– пояснив Демченко.

Журналіст додав, що через те, що місто доволі "відрізане" від інших, там скупчені житлові будинки, тому окупанти прицільно б’ють по ньому.

Тактична мета – "відрізати" частину ЗСУ

Демченко припустив, навіщо окупанти хочуть захопити Вугледар з тактичної точки зору.

Окупанти такими спробами намагаються "відрізати" частину українського угруповання, яке утримує лінію розмежування від Мар'їнки, яка існувала ще до 24 лютого. Це єдина ділянка фронту на Донбасі, яку утримують вже 11 місяців, вона майже не зсунулася,

– зазначив журналіст.

Він підсумував, що захопленням Вугледару росіяни хочуть відрізати частину угруповання ЗСУ біля Донецька.

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Водночас у Бахмуті, на думку Демченка, тактика російських військ полягає у тому, щоб "відрізати" шляхи сполучення міста з іншими населеними пунктами Донбасу, а також важливі траси.

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