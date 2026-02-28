МЗС звернулося із важливою заявою до українців на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозу атак Міністерство закордонних справ звернулося до українців. Там закликали утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.

Що робити українцям, які на Близькому Сході?

МЗС закликало усіх громадян України, які наразі перебувають в країнах Близького Сходу, бути пильними, стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів та неухильно дотримуватися заходів безпеки.

Обов'язково у будь-яких випадках мати при собі документи, які посвідчують особу.

Українцям, які перебувають на території Ізраїлю, рекомендують:

неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з'ясувати розташування найближчих укриттів.

Зверніть увагу! У разі надзвичайної ситуації звертайтеся на:



– гарячу лінію Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: consul_il@mfa.gov.ua,

– гарячу лінію Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: emb_ir@mfa.gov.ua,

– цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588, email: cons_or@mfa.gov.ua.

Безпека громадян України залишається нашим безумовним пріоритетом,

– наголосили у МЗС.

Нагадаємо, що українців закликали залишити Іран через ускладнення безпекової ситуації ще на початку січня.

Що відбувається на Близькому Сході?