Просунулися на десятки кілометрів і взяли полонених: РДК розповів деталі рейду на Бєлгородщину

Один із командирів РДК розповів подробиці нового рейду на Білгородську область. Він зазначив, що бої партизанів з російськими військами відновилися.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" розповів в інтерв'ю російському телеграм-каналу, що підрозділ просунувся "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території та навіть взяв полонених.

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Що відбувається у Білгородській області

"Фортуна" повідомив, що у четвер 14 березня відновилися бої партизанів з російськими військами. В районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки триває бій, застосовуються бронетехніка та РСЗВ.

Також під час інтерв'ю боєць РДК анонсував нові рейди на російську територію. "Ми маємо велику кількість різних сценаріїв різною мірою готовності", – зазначив він, що мовиться про різні напрямки.

Боєць розповів, що ця операція готувалася кілька місяців. У боях беруть участь загони, які повернулися з авдіївського фронту. Він зазначив, що планування та реалізацію операцій на території Росії здійснюють виключно РДК, Легіон "Свобода Росії" чи Сибірський батальйон. ЗСУ здійснюють підтримку, зокрема логістичну, лише на території України. Зокрема надають БК та підвозять паливо.

За словами Олександра, "уразити об'єкти у Білгороді можна за допомогою БпЛА, хоча використовуються й інші засоби".

На питання про те, чи є РДК "тік-ток армією", як її називають російські пропагандисти, Олександр сказав, що "складно було б зробити наскільки ефективні тік-ток війська", зазначивши, що в нього були товариші по службі, тіла яких він особисто виносив з поля бою на фронті в Україні.

Він також заявив, що у РДК немає втрат у Білгородській області, а "з боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці", але про конкретні цифри можна буде говорити пізніше, оскільки операція ще триває.

Добровольці взяли в полон російських військових: їх передали Україні

Олександр розповів, що бійцям вдалося взяти в полон окупантів. За його словами, їх передали українській стороні для поповнення обмінного фонду.

Полонені (росіяни) є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні,

– сказав "Фортуна".

Тим часом у мережі з'явилося відео, як путінські війська здаються в полон у Бєлгородській області в селі Сподарюшино, підіймаючи білий прапор.

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