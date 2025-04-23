Мінус ПТРК "Корнет" і станція розвідки: ЗСУ показали бойову роботу в Часовому Яру

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на лінії фронту. Зокрема, захисники влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" за допомогою FPV-дронів на Донеччині.

Про результати роботи 5-ї окремої штурмової Київської бригади розповіли в ОСУВ "Хортиця" 23 квітня, передає 24 Канал. Воїни знищили російські засоби спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом.

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Які втрати поніс ворог

Унаслідок успішних дій українських штурмовиків противник втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за ЗСУ, зокрема:

протитанковий ракетний комплекс "Корнет";

камеру дальнього спостереження;

портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1";

антени та комунікаційне обладнання;

укриття разом з особовим складом.

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Щоденна бойова робота – без ілюзій, без компромісів,

– зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, раніше військові припустили, що росіяни намагаються досягти межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Зокрема, атаки тривають на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.