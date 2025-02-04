Росіяни зосередили зусилля на штурмі центральної частини Часового Яру, – речник ОТУ "Луганськ"
- Росіяни продовжують наступ у Часовому Яру, концентруючись на штурмах центральної частини міста з Північного району.
- За останню добу там відбулося 3 боєзіткнення та 146 артилерійських ударів, а також зафіксовано 3 підриви на каналі Сіверський Донець – Донбас.
Росіяни продовжують наступати в Часовому Яру, однак останнім часом їхня активність у районі каналу Сіверський Донець – Донбас знизилася. Натомість ворог значно активніше діє в Північному районі міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова речника Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитра Запорожця в етері телемарафону 4 січня.
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Що відомо про Часів Яр
За минулу добу, 3 лютого, на Часовоярівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення, також росіяни завдали 146 артударів.
Більшість штурмових дій ворог намагається проводити з району Північний в напрямку центральної частини міста. Переміщення здійснює в ранковий час в умовах обмеженої видимості, а також активно застосовує дими при штурмах та переміщенні,
– каже Запорожець.
У трубах каналу не фіксують великої кількості противника, однак відомо про 3 підриви на різних ділянках об'єкта для ймовірного використання цих проходів як логістичних маршрутів.
До слова, за даними аналітиків Deep State, російська армія просунулася в Часовому Яру протягом доби 3 лютого.
Напередодні протягом 6 днів українські захисники знешкодили там щонайменше 3 склади ворога з паливом, їжею та боєприпасами для подальших штурмів.