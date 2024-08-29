Росіяни контролюють приблизно 40% міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Часовому Яру

Росія продовжує намагатися захопити Часів Яр на Донеччині. Наразі вона контролює приблизно 40% міста.

Воно уже повністю зруйноване. Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін, пише 24 Канал.

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Росія хоче отримати тактичну перевагу

У випадку захоплення всього Часового Яру російська армія зможе отримати тактичну перевагу на висоті, яка розташована над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом. Заволодіє вона, звісно, і логістичним шляхом між ними у такому випадку.

На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до "Каналу" (мікрорайон міста – 24 Канал). Це приблизно 40% міста,

– повідомив Полюхін.

Він додав, що у місто уже розбите.

"Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", – зауважив представник 24 ОМБр.